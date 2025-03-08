İzmir’de CHP vandalizmi: Başkan talimat verdi, gazeteci darp edildi!

"HEPSİNDEN ŞİKÂYETÇİYİM"

SABAH'a konuşan Tuncel, "Herhangi bir siyasi parti üyeliğim yok. Ülkesini seven sıradan bir insanım. İlçede tanınan bir kişiyim. İlçenin sorunlarını, belediyenin tepki toplayan politikalarını gündeme taşıyoruz diye bana karşı bir rahatsızlık olduğunu zaten biliyordum. Belediye başkanının beni hedef göstermesi üzerine kendisine yakın isimler tarafından toplu şekilde saldırıya maruz kaldım. Küfürler edildi. Linç edilmekten son anda kurtuldum. Onur Emrah Yıldız'dan ve saldırganlardan şikâyetçiyim. Belediye başkanının talimatıyla olduğunu düşünüyorum. 'Sen nasıl Alevisin?' diyerek bana saldırdılar" dedi.