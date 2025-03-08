Reklama 800 milyon TL

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13 Şubat'ta dudak uçuklatan bir reklam ihalesine daha imza attı.

ALT YÜKLENİCİYE VERİLDİ

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Muhtelif video çekimleri ve film yapımları" ihalesi, 736 milyon 793 bin 800 TL + KDV bedelle, İBB iştiraki Medya A.Ş. tarafından kazanıldı.

Bu ihaleyle Medya A.Ş., alt yükleniciler vasıtasıyla İBB için bir yıl boyunca video çekimleri ve filmler yapacak. 26 Şubat'ta sözleşmesi imzalanan ihale kapsamında 1 milyon saniye video, bin adet film çekilecek. 55 bin saniye televizyon, 5 bin saniye radyo, 35 gazete ve 12 dergi reklamı yapılması planlandı.

KAYNAKLAR REKLAM ÇALIŞMALARINA

İhale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği, gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandı. Sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği ifade edildi.