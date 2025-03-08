Son dakika! Kent Uzlaşısı iddianamesinden çarpıcı detaylar: Hedefleri Türkiye’yi 20’ye bölmek!

Son dakika haberleri: HDK , özellikle PKK içinde olmayan isimlerden seçildi. Örgüt bu yapı ile Türkiye'yi 20 bölgeye ayırmayı planladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri HDP parti yöneticilerinden değil de Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.