Spor ve sanatın güçlü kadınları da zirvede

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği zirveye sanat ve spor dünyasından da birçok isim katıldı. Kadınlar farklı alanlardaki başarılarına dair ilham veren hikâyeler paylaştı. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, hayatının en zorlu dönemlerinde bile güçlü kalmayı başaran bir kadın olarak, mizahın gücünü keşfettiğini anlattı.

MİZAH BİR ÇEŞİT TERAPİ

Kişisel deneyimlerinden ve içsel zorluklardan beslenen Sakallıoğlu, depresyon ve yaşamın getirdiği zorluklarla baş ederken mizahın nasıl bir terapi işlevi gördüğünü aktardı. Başarılarını, ilkleri gerçekleştirmesini ve toplumda fark yaratma çabalarını anlatırken, kadın olmanın bazen bir zorunluluk haline geldiğini ama bu zorunluluğun güce dönüşebileceğini ifade etti.

GÜCÜNÜZÜ KEŞFEDİN

Kendisine dayatılan geleneksel kadın rollerini aşarak, sahneye çıktığı her an, kadınların güçlerini keşfetmeleri gerektiği mesajını veran Sakallıoğlu'nun gücünü sahneye taşıması, dinleyenlere "Zorlukları aşmak, bazen başka kadınların gücüne ilham vermek için gereklidir" dedirtti.



ZORLUKLAR YILDIRMADI GÜÇLENDİRDİ

TUSAŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisi, milli yüzücü Hilal Zeyneb Saraç, spor ve bilimde nasıl sınırları aştığını anlattı. Küçük yaşta yüzme kariyerine başlayan Saraç, yaşadığı sakatlık ve zorlukların onu yıldırmadığını, aksine daha da güçlendirdiğini vurguladı. Açık su yüzmede Türkiye'ye ilkleri kazandıran sporcu, İstanbul ve Marmara Denizi'ni yüzerek geçme başarılarının yanı sıra dünya çapında dereceler elde etti. Bununla birlikte, mühendislik alanında da öncü bir isim olan Saraç, Türkiye'nin havacılık teknolojilerindeki ilerlemesine katkı sağladığını belirterek, milli uçak projelerinde yer almanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Spor ve mühendisliği bir araya getirerek genç kadınlara ilham veren Saraç, azim ve disiplinin her alanda başarıya ulaşmanın anahtarı olduğunu vurguladı.



DÜNYA ÇAPINDA SEÇİLDİ

Milli sporcu ve avukat Güzin Müjde Karakaşlı, erkek egemen bir spor dalı olarak görülen bilardoda nasıl uluslararası başarılar elde ettiğini paylaştı. Kadınların bilardo salonlarına erişiminin tarihsel süreçte nasıl engellendiğini vurgulayan Karakaşlı, bilardonun olimpik spor olma sürecindeki gelişmelerden bahsetti. Türkiye'den dünya çapında seçilen tek sporcu olarak uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Karakaşlı, Türk bilardosunun bir dünya ekolü haline gelmesinde Semih Saygıner'in katkılarına da dikkat çekti. Karakaşlı, bilardoya daha fazla destek verilmesini istedi.



AMAÇ İYİ SPORCULAR YETİŞTİRMEK

Eski milli voleybolcu ve Vakıfbank Altyapı Menajeri Melis Gürkaynak, spor kariyerini sonlandırmasının ardından küçük kız çocuklarına rehberlik yapma fırsatını en büyük gururu olarak gördüğünü dile getirdi. Voleybol yolculuğuna Vakıfbank altyapısında başladığını ve 15 yaşında profesyonel olarak kulübünde oynamaya başladığını hatırlatan Gürkaynak, kulübünün kadın voleyboluna yaptığı yatırımlar sayesinde büyük başarılara imza attığını belirtti. Vakıfbank gibi kulüplerin, toplumsal cinsiyet eşitliği adına uzun yıllardır yaptığı yatırımlar sayesinde kadın sporunun gelişiminde önemli adımlar atıldığını belirten Gürkaynak, amacının sadece iyi sporcular yetiştirmek değil, aynı zamanda toplum için faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.



SIFIR ATIKLA SANAT YAPTI

Sanatçı Deniz Sağdıç, sanatın sadece galerilerde ve müzelerde yer almakla sınırlı olmadığını, aslında toplumsal sorunlarla bağlantılı olarak, sanatın daha ulaşılabilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini savundu. Çevresel sorunlara duyarlı olarak, atıkları sanat eserlerine dönüştürme fikrini ortaya koyan Sağdıç, sıfır atık anlayışıyla sanatını icra etmeye başladı. Atık nesneleri sadece sanat eseri olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj olarak kullanarak, çevre bilincini artırmayı amaçlıyor. Sağdıç, Anadolu'nun geleneksel sanat tekniklerini modern sanatla birleştiriyor.



YOLUM HEP İYİLİKTEN YANA OLDU

KENDİ Hikâyesini Yazan Kadın başlığıyla sunum yapan sunucu Nursel Ergin, "Yetiştirme yurdunda büyüyen bir çocuk olarak, hiçbir şeyi sorgulamıyordum. Kendimi korumak adına çok küçük yaşta evlendim ve annne oldum. Eşimin ailesiyle tanışmaya gittiğimde ev çamaşır yumuşatıcısı ve yemek kokuyordu. Bunlar benim hiç bilmediğim kokulardı" dedi. Evlenmek ve ardından yaşadığı boşanma sürecinin kendisi için simitsiz denize atlamak olduğunu anlatan Ergin, şunları kaydetti: "Ama benim yolum hep iyilikten yana oldu. Benim için güneş anne, dolunay baba demekti. Hayatta geriye hiç bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle düştüğüm yerden hep daha güçlü olarak kalktım. Şu an mücadele ettiğim hastalıkla da aynı süreci yaşıyorum. Hayat bir tane ve bunu en iyi şekilde yaşamak gerekiyor. Hep buna inandım. Beni annem babam sevmemiş ama tüm Türkiye sevdi."



ENGELLİLERE İSTİHDAM SAĞLIYOR

ES Kariyer Yönetim Kurulu Başkanı Able4All Kurucusu Esra Odabaşı, doğuştan gelen bir fiziksel engelle dünyaya gelmiş olmasına rağmen, zorlukları hayatına şekil vermek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Ailesinin desteğiyle engelliliği bir dezavantaj olmaktan çıkarıp, hayatta başarılı olmanın sırrını yılmazlıkta buldu. İnsan kaynakları alanındaki en büyük yetkinliğin yılmazlık olduğunu belirten Odabaşı, toplumda yerleşik olan cinsiyet, engellilik gibi önyargıları kırmanın önemini vurguladı. Odabaşı, engelli bireylerin istihdama katılımını artırmaya yönelik önemli projelere imza attğını anlattı.



MARDİN'DEN DÜNYAYA AÇILDI

Sosyal Girişimci ve Şef Ebru Baybara Demir, 24 yaşında Mardin'in ilk kadın işletmesi olan restoranı açarak, bölge turizmine katkıda bulundu. Zorluklar ve önyargılarla mücadele ederek, kadınların iş gücüne katılımını artıran Demir, Mardin'deki kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı oldu. Demir, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusunda büyük bir inanç taşırken, kadınların desteklenmesinin toplumsal gelişimde önemli bir rol oynadığını savundu.



OKYANUSLARDA SINIRLARI AŞAN KADIN

Ultra maraton yüzücüsü ve antrenör Bengisu Avcı, okyanus parkurlarında yıllarca verdiği mücadeleyi ve karşılaştığı zorlukları dinleyicilerle paylaştı. Ultra maraton yüzücüsü olarak, yedi okyanus parkurunu geçme hedefiyle çıktığı bu yolculukta, hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınırlarını zorladı. Özellikle 2017 yılında yaşadığı hipotermi deneyiminin ardından pes etmeden yeniden aynı parkuru geçmesi, onun azim ve kararlılığını simgeliyor. Avcı, kadınların sporda kendilerini ne kadar güçlü bir şekilde ifade edebileceğini vurgularken, "Başarısızlıkların ardından gelen başarılar daha anlamlıdır" diyerek, zorlukların insanı daha güçlü kıldığını belirtti.