Türkiye Yüzyılı’nın güçlü kadınları

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerine koştuğu Türkiye'nin zirve yolculuğu hep kadınlarının ellerinde yükseldi. Hayatın her alanında kadınlarımızın imzası var. İşte Türkiye Yüzyılı'nın güçlü kadınlarından örnekler:

Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedeflerini güçlendiren Şırnak'taki Gabar Dağı eteklerinde yürütülen petrol üretim çalışmasında, sondajdan laboratuvar aşamasına kadar sahanın farklı kademelerinde 100'ü aşkın kadın da görev alıyor.

Antalya'da üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıl aynı firmada çalışan ziraat mühendisleri Eda Şimşek ve Pınar Kalkan hayallerinin peşinden giderek kurdukları serada topraksız çilek üretiyor. İki girşimci Konyaaltı ilçesinde Çakırlar mevkiinde bir dönümlük alanda ürettikleri çilekleri ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kocaeli'nin ilk ve tek kadın vatmanı Asiye Çelik, "Kadınlar kendilerine güvendiğinde her alanda başarılı olabilir" diyor.

Ankara'da itfaiye eri olarak görev yapan Melek Hiranur Abaka, küçük yaşlarda sirenlerden etkilenerek karar verdiği mesleğini yapmak isteyen kadınlara tavsiye ediyor.

Sakarya'nın ilk kadın otobüs şoförü Bahar Çamaş (41) yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapıyor. Sabah saatlerinde direksiyon başına geçen 2 çocuk annesi, sempatik tavırlarıyla yolcuların beğenisini kazanıyor.

Trabzon'da avukat Çiğdem Derya Emin, 6 Şubat depremindeki arama kurtarma görüntülerinden etkilenerek başvurduğu Arama Kurtarma Derneği'nde (AKUT) gönüllü görev alabilmek için 1.5 yılda enkazda ve doğada aramadan ipli kurtarmaya kadar çok sayıda eğitime katıldı.

FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Deybet Gök "Saha çıkınca cinsiyet yok" diyor.

Kırşehir'de resim öğretmeni Esra Büyükturan, KOSGEB'in Genç Girişimciler Programı'ndan aldığı destekle çiçekçi dükkânı açtı. Büyükturan özel çiçek tasarımlarıyla şehirde ilgi odağı oldu.

AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman aynı zamanda bölgenin 'tek hanım ağası'. Diyarbakır Silvan'a bağlı 25 köydeki 30 bini aşkın nüfuslu Şeyhdoda aşiretini yöneten Ataman, genç kızların eğitim hayatına devam edebilmeleri için de özel çalışmalar yürütüyor.

Bartın 112 Acil'in ambulansında görev yapan şoförler Figen Bilgili ve Sibel Kırat, "Biz kadınlar her zorluğa göğüs gerer yine de hastamızı hastaneye ulaştırırız" diyorlar.

Jandarma Otoyol Komutanlığı'nda Anadolu Otoyolu Trafik Ekip Amirliği'nde görevli 33 yaşındaki Astsubay Üstçavuş İmren İlter Çetin, 7 yıldır jandarma teşkilatında görev yapıyor.

Van İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, yürüttüğü çalışmalarla mahallesinin sorunlarına çözüm üretiyor.

Türkiye'nin doğalgaz üretimine ve enerji bağımsızlığı hedefine yürümesinde büyük rol oynayan Sakarya gaz sahasında yürütülen çalışmalara kadınların eli değiyor. Sahada görev yapan kadın mühendis ve uzmanlar, Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğine katkı sunuyor.

İzmir'de baba mesleğini sürdürerek oto servisinde otomobil tamirciliği yapan 27 yaşındaki Meryem Garip, bitirdiği 3 üniversitenin diplomasının yanına ustalık belgesini de koydu. Meryem Usta'nın çalıştığı oto servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu ise, "Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız" diyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı'nda görevli polis Demet Sarıkaya Özel Harekât polislerinin helikopterle gerçekleştirdiği "Üzüm Salkımı- Piramit" gösterisinde Türk bayrağını ters pozisyonda dalgalandıran ilk kadın oldu. Sarıkaya'nın başarısı Türk kadınının gücü ve vatanına olan bağlılığının tüm dünyaya ilanı.