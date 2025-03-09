Annesinin gösterdiği ilanla istikbali gökyüzünde buldu

THY'nin genç pilotlarından Hatice Kübra Erkekli, Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2018'de mezun olduktan sonra masa başında bir iş istemediğini fark etti. Erkekli, bir gün annesinin kendisine gösterdiği THY Uçuş Akademisi'nin aday pilotluk ilanına başvurdu. THY Uçuş Akademisi'nden bu yıl mezun olduktan sonra mesleğe başlayan Erkekli ilk yurtdışı uçuşunu Fransa'ya, ilk yurtiçi uçuşunu ise ailesinin yaşadığı Ankara'ya yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duygularını anlatan Erekli "Bu mesleği yapmak isteyen kadınların kendilerine inanmaları gerek. Çünkü etrafında onlara inanmayacak, destek yerine köstek olacak çok kişiyle karşılaşacaklardır. Ailem için pilot olmam bir gurur kaynağı oldu" dedi.