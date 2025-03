Bakan Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimiz asla sahipsiz kalmayacaktır

"FİLİSTİN, BİZİM ECDADIMIZIN MİRASIDIR"

Gazze halkının her daim yanında olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında Türkiye, her zaman hakkın ve adaletin savunucusu oldu. Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esad zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık ve bugün de Filistin'de, Gazze'de bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır. Kudüs bizim kutsal beldemizdir. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur" diye konuştu.