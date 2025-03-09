Haberler Gündem Haberleri Batman'da gencin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 9.3.2025 20:03

Batman'da gencin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranırken Batman'da cesedi bulunan gencin ölümüne ilişkin 1'i kadın 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İHA
Batman’da gencin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

14 GÖZALTI

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T. (32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T. (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da gencin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz