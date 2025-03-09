CHP’li isimden kadına zorbalık

İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin önceki gün yapılan meclis toplantısında tepki çeken skandal anlar yaşandı. Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında cuma günü gerçekleştirildi.CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'e yanıt verdikten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti.Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin 5 dakika olduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi. Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" dedi.Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.Tepki sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesi Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.SABAH'a konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, Kadınlar Günü dolasıyla söz aldığını belirterek, "Önceki CHP'li üyeler 10 dakika konuşurken, konuşmamın 5. dakikasında uyarıldım. 10 dakikadan fazla konuşarak hükümetimize çeşitli eleştirilerde bulundular. Israrla bunun grup kararı olduğu söylendi ama bugüne kadar tarafıma iletilen hiçbir şey olmadı. Bunun üzerine seslerimiz yükseldi ve benim mikrofonumu kapattılar. Kaba bir tabirle meclis başkanı 'Çıkarın şunu' şeklinde konuştu. Ben de salonu terk ettim. Meclisteki hanımefendilerin hiçbiri bu konuda da sesini çıkarmadı. Kadınlar Günü konuşması yapıyoruz bir de. Kadınlar Günü'nde bir kadına mobbing uygulandı. Zaman ve imkân vermediler ve konuşmamı da yapamadım" ifadelerini kullandı.Kadınhaklarını yalnızca slogandan ibaretgören, siyaseten işine gelmediğindeise baskıyla susturan bu ayrımcı vetahammülsüz zihniyeti şiddetle kınıyorum!CHP zihniyeti daimaayrıştırmıştır. Bu zihniyet asla değişmez.Kadınların sesini kısmaya, iradesiniyok saymaya çalışan bu anlayış, dünolduğu gibi bugün de milletimizinferaseti karşısında yok olmaya mahkûmdur.Kadınları susturma devriçoktan kapanmıştır.Dünyada herşey değişiyor ama CHP'de zerre miskaldeğişim yok!Kadın hakları,hukuk, medeniyet yine sadece sözlerdekaldı CHP saflarında...Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma açtı. Başsavcılık, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, Kurtuluş hakkında gözaltı kararı verdi.Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerini kullandı.