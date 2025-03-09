Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye’nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecekler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

SURİYE'NİN TARİHİ DÖNÜŞÜMÜNE SET ÇEKEMEYECEKELER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Suriye'de yaşanan olaylar hepimizi üzmektedir. Tüm unsurları ile kardeşimiz olan Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır. Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da, kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşüme set çekemeyecektir. Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz. Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye kardeşane temennimiz olduğu kadar, ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır.