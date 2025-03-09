DEM heyeti siyasi parti turlarına başlıyor

İmralı'nın çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi parti turuna çıkıyor.İmralı'nın çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanları, ilk ziyaretlerini yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacak. Parti Eş Genel Başkanları'nın 10 Mart'ta gerçekleştireceği ziyarette sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.DEM Parti heyeti, AK Parti ve MHP'yi 17 Mart'ta ziyaret edecek. Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.MHP Lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.