SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Lazkiye’deki olaylarla ilgili açıklama: Suriye’de olanlar provokasyon!

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

"İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı ortak duruşumuzu yansıtıyoruz." diyen Bakanı Fidan "Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın bölgeden silinmesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Suriye için bölge ülkeleri olarak sorumluluk almalıyız. Bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.