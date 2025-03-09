Emeklinin gözü kritik Kabine’de! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: İşte ana gündem maddeleri

BAYRAM İKRAMİYESİ DE GÜNDEME GELECEK



Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesine ilişkin değerlendirilmelerinde kabinede yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte 3 bin liralık bayram ikram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği de kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.