Kadıköy Belediyesi Başkanvekili gözaltına alınmıştı: Ahmet Kurtuluş’a yurt dışına çıkış yasağı

CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik skandal hareketi büyük tepki topladı. Kurtuluş kadın meclis üyesinin önce mikrofonunu kapattı sonra "şunu atalım dışarıya" demişti.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'görevi kötüye kullanma', 'ifade özgürlüğünün engellenmesi', 'kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmasının ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Savcılık işlemlerinin ardından şüpheli Kurtuluş, üzerine atılı suçlardan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli Ahmet Kurtuluş'un yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.