Kadıköy Belediyesi Başkanvekili gözaltına alınmıştı! Şüpheli Ahmet Kurtuluş ifadesinde olayı anlattı

CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş AK Partili meclis üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik skandal hareketi büyük tepki topladı. Kurtuluş kadın meclis üyesinin önce mikrofonunu kapattı sonra "Şunu atalım dışarıya" demişti.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'görevi kötüye kullanma', 'ifade özgürlüğünün engellenmesi', 'kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmasının ardından bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Ahmet Kurtuluş adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
"SÖZ VERME YETKİSİ BANA AİTTİR"
Hakimlik ifadesinde 51 yılı aşkın süredir avukatlık yaptığını belirten Kurtuluş, "Halihazırda da Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanlığı görevini ifa eden biriyim. Olayın olduğu gün benim de Meclis Başkanlığını yaptığım Kadıköy Belediyesi Meclis toplantısını yaptık. Yapmış olduğumuz toplantı olağan Belediye Meclis toplantısıdır. Toplantı esnasında gündem dışı konuşmak isteyen Meclis Üyesi arkadaşlarımızın talepleri oldu. Meclis Başkanı olarak gündem dışı konuşmalara ilişkin söz verip vermeme yetkisi Meclis Başkanı olarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi 3. Fıkrası gereği tarafıma aittir" dedi.
OLAY ANINI ANLATTI
"Söz konusu konuşmalar sırası ile bittikten sonra meclis üyesi Elif Lale Bilgili konuşma yapmak için söz istedi. Ben yönetmeliğin bana verdiği gündem dışı söz verme hakkı takdir yetkisine ilişkin olarak konuşmasını yapmak üzere söz hakkı verdim. Konuşmanın dördüncü dakikası aşılmadan sonra araya girerek konuşma süresinin beş dakika olduğunu kendisine ve orada bulunan meclis üyelerine hatırlattım. O esnada ben bunu dedikten sonra Elif Lale Bilgili bağırmaya başladı. Bende birkaç kez "Elif Hanım lütfen sakin olun konuşma süreniz bitti" dedim. Meclis gündeminde diğer meclis üyelerinin de söz konusu ile ilgili konuşmalarına ne kadar süre verdiğimi hatırlamıyorum."
"TELEFONDA GÖRÜŞTÜK, BİR SORUN YOK"
"Elif Lale Bilgili konuşmasına devam etti ve yaklaşık dört dakika konuşma süresinin üzerine yaklaşık üç dakika yakın olmak üzere toplam yedi dakika daha konuştu ve konuşmasının tamamlanmasını istemem üzerine ben "Elif hanım konuşma süreniz doldu" dedim. Ancak, Elif Hanım konuşmasına sürekli ve tekrar tekrar bağırarak devam etti. Bunun üzerine ben "Elif Hanım sözünüzü tamamladınız lütfen oturun" dedim. Elif Hanım meclis kürsüsünden ayrılmak istemedi. Ben tekrar uyardım ancak Elif Hanım yüksek sesle konuşmasına devam etti ve en sonunda gayri ihtiyari şekilde elini kürsüye vurdu ve toplantıyı terk etti. Olay bu şekilde gerçekleşti. Ben sonrasında olay olduğunu düşündüğüm meclis üyesi Elif Lale Bilgili ile telefonda konuştum, kendisi ile olay hakkında görüştüm ve kendisine bir sorun kesinlikle yoktur, konuyu hallettik. Ben kendim herhangi bir meclis üyesine zorla bir şey yapmadım. Ben kimseye baskı yapmadım" dedi.
"BELEDİYEDE SİYASİ KONUŞMAK YASAK"
Videonun sonunda sadece "yeter artık" dediğini belirten Kurtuluş, "Çünkü toplantı süresi tamamlanmıştı. Bu konuşmamın devamında Elif Lale Bilgili ile tekrar konuştuk, sorunu hallettik. Diğer arkadaşlar da başka kişileri itam edecek şekilde siyasi konuşma yapsalardı onları da durdururdum. Gündem dışı söz verme yetkisi yönetmelikten kaynaklı tarafıma aittir. Ayrıca belediye içinde belediye sorunları hariç siyasi konuşma yapılmamaktadır. Hangi partiden olursa olsun böyle bir durumda tutanak tutarız. Bu nedenle tarafıma yöneltilen suçlamaları kabul etmem mümkün değildir" şeklinde konuştu.