Kadıköy Belediyesi Başkanvekili gözaltına alınmıştı! Şüpheli Ahmet Kurtuluş ifadesinde olayı anlattı

"TELEFONDA GÖRÜŞTÜK, BİR SORUN YOK"

"Elif Lale Bilgili konuşmasına devam etti ve yaklaşık dört dakika konuşma süresinin üzerine yaklaşık üç dakika yakın olmak üzere toplam yedi dakika daha konuştu ve konuşmasının tamamlanmasını istemem üzerine ben "Elif hanım konuşma süreniz doldu" dedim. Ancak, Elif Hanım konuşmasına sürekli ve tekrar tekrar bağırarak devam etti. Bunun üzerine ben "Elif Hanım sözünüzü tamamladınız lütfen oturun" dedim. Elif Hanım meclis kürsüsünden ayrılmak istemedi. Ben tekrar uyardım ancak Elif Hanım yüksek sesle konuşmasına devam etti ve en sonunda gayri ihtiyari şekilde elini kürsüye vurdu ve toplantıyı terk etti. Olay bu şekilde gerçekleşti. Ben sonrasında olay olduğunu düşündüğüm meclis üyesi Elif Lale Bilgili ile telefonda konuştum, kendisi ile olay hakkında görüştüm ve kendisine bir sorun kesinlikle yoktur, konuyu hallettik. Ben kendim herhangi bir meclis üyesine zorla bir şey yapmadım. Ben kimseye baskı yapmadım" dedi.