Mucize değil yürek işi

Konya Seydişehir'de 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 'yaşaması mucize' denilen üniversite öğrencisi Almina Aydemir (24), annesi Nezahet Kelleci'nin (54) desteğiyle yeniden hayata tutundu. Artık ayağa kalkıp oturabilen Almina fizik tedavi almaya devam ediyor.Almina'yı 24 sene önce dünyaya getirdiğini ancak 3 yıldır yeniden doğuşuna şahitlik ettiğini belirten anne Nezahet Kelleci, "Evlat olunca akan sular duruyor. Kızım iyileşiyor ya o bana yetiyor. Yorgunluk filan umurumda olmuyor. Bana, 'Sen benim meleğimsin, kahramanımsın' diyor. O öyle dedikçe ben çok mutlu oluyorum" dedi.Kızının yaşamasının bile mucize olduğu söylenen anne Nezahet Kelleci her şeye rağmen kızının yanından bir olsun ayrılmadı. Aylarca kendisini bile tanımayan ve anlamayan kızıyla aynı odada kalıp her şeyiyle yakından ilgilendi. Anne-kız Konya'daki tedavilerinin ardından önce Kocaeli'ne ardından da Karabük'e yerleşti.Kızının fizik tedavilerinin devam ettiğini belirten anne Nezahet Kelleci "Kızımın gözlerimin önünde yeniden doğuşuna şahitlik ettim. Anne-kız ele ele verip başardık. Kızım yeter ki iyi olsun, her şeyim ona feda olsun. Şimdi kızımın bir an evvel ayağa kalkmasını istiyorum. Kafasını bile tutmakta güçlük çekerken şimdi her şeyi yapabilen biri haline geldi. O çok güçlü bir kız. Bana, 'Kahramanımsın' diyor" dedi.