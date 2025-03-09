Narin yaşasaydı bugün 9’uncu yaşına girecekti: Bugün Narin’in doğum günü

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda küçük kızın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

NARİN 9'UNCU YAŞINI GÖREMEDİ

Korkunç cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın bugün doğum günü. Narin Güran, vahşice katledilmeseydi bugün en mutlu günüydü. Küçük kız 9'uncu yaşını arkadaşlarıyla pastalar ve müzikler eşliğinde mutlu bir şekilde kutlayacaktı.

BARAN GÜRAN'DAN DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Narin'in cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'mdan alarak köyde toprağa veren ağabey Baran Güran, kız kardeşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baran Güran, "Normalde Narin'imin en güzel günüydü bugün. Onun doğum günüydü. Benim ona pasta hediye almam gerekirken. Sabah mezarına gidip güller dikeceğim. Anne, Enes, Narin'e çiçekli pasta al dedi. İftarımı seninle açacağım güzel bacım. Doğum günün kutlu olsun güzelim. Sen yoksun, anne yok, Enes abin yok, evin içi bomboş. Her köşede hatıraların var. Elbiselerini koklayarak nefes alıyorum. Sana oyuncak bebekte almamı istediler. Bu yük ne zaman bitecek güzel bacım" ifadelerini kullandı.