Nusret Mayın Gemisi 110 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışındaki değişiklikte üstlendiği rol, 110 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı. 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret, 110 yıl önce gerçekleşen kritik anı bir kez daha canlandırdı.Çanakkale şehir iskelesinden sabah saat 07.15'te hareket eden gemi, mayın dökülen hatta ilerleyerek Erenköy açıklarına ulaştı. Saat 08.15'te düzenlenen törende Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ile gaziler katıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 110 yıl önce Nusret Mayın Gemisi'nin mayın döktüğü noktaya çelenk bıraktı. Şehitler için dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu.Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle bu yılki törene, Siirt Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 9 öğrenci katıldı. Çanakkale'ye ilk kez gelen öğrenciler, tarihi anlara tanıklık etmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerden Rumeysa Orhan, "Burası bizim için çok önemli bir yer. Tarihimizi, vatanımızı daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Bu imkânı sağladığı için Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.Bir diğer öğrenci Zeynep Dişli ise, "Çanakkale'ye ilk kez geldim ve burada bulunmak benim için unutulmaz bir deneyim oldu" diye konuştu. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.