Sözünüzü tutun evimizi yapın

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 yıl önce startını verdiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk iki etabı tamamladı. Ancak 2 bin 600 konutu kapsayan 3. ve 4. etaplar bir türlü hayata geçirilemedi. Durum böyle olunca belediyeye güvenerek depreme dayanıklı evlere kavuşma hayali kuran yaklaşık 2 bin 600 aile büyük mağduriyet yaşadı. 15 yıldır kirada evlerinin yapılmasını bekleyen Uzundere mağdurları, Menemen'de 3 bin 100 dairelik sosyal konut projesinin startını veren İzBB Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.Dönüşüm mağdurları Uzundere'de 3. ve 4. etap konutlarının hayata geçirileceği alanda basın açıklaması düzenledi. Platform sözcüsü Eray Uslu, İzBB Başkanı Cemil Tugay'a 'Önce Uzundere'yi tamamla. Ondan sonra Menemen'deki sosyal konutları yap' çağrısında bulundu.Uslu "Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen bu proje 2 CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gördü. Ancak bu süreç adını tarihe altın harflerle yazdırmak yerine mağduriyetimizi daha da derinleştirdi. Samimi değilsiniz! Çünkü Uzundere'yi yarım bırakıp mağdur ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyor, Menemen'de konut yapma sözü veriyorsunuz. Yıllardır bize verilen sözler tutulmadı, evlerimize kavuşamadık. Menemen ilçesinde verilen sözler ise samimiyetten yoksun" diye konuştu.Uslu "Bize 3. etabın ve yarım kalan inşaatların şubat ayı içerisinde ihaleye çıkarılacağı söylendi. Ancak İzBB, bu süreçte herhangi bir ihale gerçekleştirmedi. Hak mağdurlarının sesine kulak verene kadar eylemlerle gündemde kalmaya ve tüm Türkiye'nin bu durumu görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı" görüşünü dile getirdi.Uslu "Buradan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da göreve çağırıyoruz. Bizlerin durumunu bakanlık olarak görmenizi ve bu soruna yetki dahilinizde el atmanızı istiyoruz. Bizler, bu ülkede yaşayan yurttaşlarız. Bu vatandaşların kendi kaderlerine terk edilmesine izin vermeyin!" diye konuştu.