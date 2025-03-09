Tuncay Özkan’ın eski şoförü tutuklandı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay önce Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın eski şoförü Orkun Kalonya, 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında tutuklandı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 22 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık incelemeleri sonucunda, Köseler ile birlikte 4 ay önce atadığı Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orkun Kalonya dâhil 13 kişi tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın şoförü olarak bilinen Orkun Kalonya, yaklaşık bir yıl içinde önce istisnai kadrodan Buca Belediyesi Özel Kalem Müdürü, kısa süre sonra ise Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Kalonya, Kasım 2024'te Alaattin Köseler'in onayıyla İzmir'den Beykoz Belediyesi'ne Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak transfer olmuştu.