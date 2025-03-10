AK Parti’den çarpıcı insani yardım raporu: İnsani yardımda Türkiye zirvede

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı "İnsani yardım: Türkiye Farkı" başlığı ile 102 sayfalık bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'nin insani yardım çalışmalarındaki etkisi 15 başlıkta gözler önüne serildi. Türkiye'nin mazlum bölgelerde muhtaçların hep yanında olduğu vurgulanan raporda çarpıcı tespitler yer aldı.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

Dünya üzerinde yardım faaliyetlerine katkı sunan devletlerin yardım miktarlarının milli gelire oranlarının incelendiği raporda, "2022 yılında insani yardımın milli gelire oranı itibariyle 0,1 barajını aşan sadece 5 batılı ülke mevcuttur. Küresel ölçekte insani yardım ile milli gelir oranı yüzde 0,65 olan Türkiye rakipsiz olarak zirvede bulunmaktadır" denildi.

Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak yardım çalışmalarında öne çıktığının altı çizilen raporda, "Türkiye ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkanları elverdiği ölçüde insani yardımları ulaştırmaya gayret etmektedir. Türkiye tarafından 1980'li yıllarda başlayan gıda yardımları son yıllarda ivmelenerek hız kazanmış tüm dünyada öne çıkan bir konu haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

AVRUPA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Avrupa'nın insani kriz seçen bir yapısının olduğuna dikkat çekilen raporda, Suriye'li ve Ukrayna'lı mültecilerin yaşadıkları örnekler anımsatılarak, "Avrupa'nın insani krizleri seçen ve kimlikler arasında ayrımcılık yapan yaklaşımı 'çifte standartlar ve ikiyüzlülükler' tarihinde müstesna bir yer edinmiştir demek yanlış olmaz" denildi.

Ülkelerin yardım ederken bile başka hedeflerle bu çalışmaları gerçekleştirdiğine dikkat çekilen raporda, "İnsani yardımın istismar edildiği de bilinmektedir. 6 Şubat depremleri sonrasında İsrail devleti tarafından gönderilen İsrailli arama-kurtarma ekiplerinin tarihi Tevrat çalma girişimleri bu konunun bir örneğidir" denildi.