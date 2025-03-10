Beykoz Belediyesi başkan vekilliği seçimi

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in ihale yolsuzluğu operasyonunda tutuklanması ve ardından görevden alınması sonrasında Belediye başkan vekilliği için seçim yapıldı.

CHP'nin adayı Beylükdüzü'den transfer edilen Özlem Vural Gürzel olurken AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu oldu. Hali hazırda CHP'nin 18 meclis üyesi bulunurken AK Parti'nin 11 ve MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor. Seçimde ilk turda 16 meclis üyesinin oyunu alan isim Beykoz Belediye Başkanı Vekili olarak seçilecek.