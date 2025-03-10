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Giriş Tarihi: 10.3.2025 14:09

Beykoz Belediyesi başkan vekilliği seçimi

Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve görevden alınan  CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine bugün belediye başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti’nin adayı Sadullah Hasanoğlu olurken CHP’nin adayı ise Beylikdüzü’nden Beykoz’da getirilen Özlem Vural Gürzel oldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz Belediyesi başkan vekilliği seçimi

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Alaattin Köseler'in ihale yolsuzluğu operasyonunda tutuklanması ve ardından görevden alınması sonrasında Belediye başkan vekilliği için seçim yapıldı.

CHP'nin adayı Beylükdüzü'den transfer edilen Özlem Vural Gürzel olurken AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu oldu. Hali hazırda CHP'nin 18 meclis üyesi bulunurken AK Parti'nin 11 ve MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor. Seçimde ilk turda 16 meclis üyesinin oyunu alan isim Beykoz Belediye Başkanı Vekili olarak seçilecek.

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Beykoz Belediyesi başkan vekilliği seçimi
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