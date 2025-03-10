Cemil Tugay’dan kentsel dönüşüm skandalı! Ayıbını örtmek için 1.5 ay önceki ziyareti yeniymiş gibi gösterdiler

SADECE BOYASINI YAPTIRIP ASFALT ATTIRDI

Tugay'ın 'tamamladık, hizmet ediyoruz' dediği hizmet binasının yapımına bir önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer döneminde başlandığını hatırlatan Uslu: "Başkanın ziyaret haberini görünce İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine baktım. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer'in yüzde doksanını bitirmiş olduğu binayı beyefendi ziyaret ediyor 'Ben açtım, yaptım' diyor. Beyefendi yüzde 85-90'ı biten hizmet binasının sadece boyasını yapıp ön tarafının asfaltlamış. Şimdi de açılışını gerçekleştirecek. Basın açıklamasında da söylemiştik yine söylüyoruz. Cemil Beyin samimiyetten yoksun olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bize sizden ek hizmet binası değil, kentsel dönüşüm yapacağız diyerek yıktığınız evleri ne zaman yapacağınızın sözünü istiyoruz, bize bunun sözünü verin." ifadelerini kullandı.

BİZ MASADAYIZ, HALA KALKMADIK

İzbb Başkanı Cemil Tugay'ın 10 aydır randevu taleplerine yanıt vermediğini hatırlatan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Sözcüsü Eray Uslu: "Başkan bizleri muhatap almıyor. Kendisi ile görüşmek için tekrar bir randevu talebi oluşturacağız. Biz masadayız, hala kalkmadık. Sayın başkan bizimle aynı masaya oturacak mı hep birlikte göreceğiz." dedi.