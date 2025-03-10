Cemil Tugay’dan kentsel dönüşüm skandalı! Ayıbını örtmek için 1.5 ay önceki ziyareti yeniymiş gibi gösterdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere'de 18 ayda tamamlamayı taahhüt ettiği kentsel dönüşüm projesini 15 yılda bitiremedi. Durum böyle olunca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenip yola çıkan 2 bin 600 aile mağdur oldu. Önceki gün 'Bıçak kemiğe dayandı' diyerek basın açıklaması yapan mağdurlar, kendilerine 10 aydır randevu vermediğini öne sürdükleri Cemil Tugay'ı samimiyetsizlikle suçladı.
SABAH MANŞETİNE TAŞIDI
SABAH, Uzundere'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altına imza attığı kentsel dönüşüm rezaletini 'Sözünüzü tutun evimizi yapın' başlığı ile manşetine taşıdı.
1.5 AY ÖNCEKİ ZİYARET
Tepkilerin giderek büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tugay'ın 1.5 ay önce Uzundere Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı büyük ölçüde tamamlanan hizmet binası ziyaretinin görsellerini bülten yaparak sanki ziyaret yeni gerçekleşmiş gibi yazılı ve görsel basın yayın organlarına 'Uzundere hem dönüşüyor hem gelişiyor' başlığı ile servis etti.
AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR
Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu sözcüsü Eray Uslu yaşananlara tepki gösterdi. Yaptıkları araştırmada 10 Mart Pazartesi günü büyükşehir belediyesi tarafından basına servis edilen ziyaretin bundan 1-1.5 ay önce gerçekleştiğini öğrendiklerini belirten Uslu: "Sabah, internet sitelerinde haberi görünce şaşırdım. Böyle bir ziyaretten kesinlikle haberimiz olmadı. Yaptığımız araştırmada bu ziyaretin yaklaşık 1.5 ay önce gerçekleştiğini öğrendim. Bu çok büyük bir saygısızlık. Bizim Cuma günü yaptığımız basın açıklamasına istinaden Başkanı Uzundere'yi yeni ziyaret etmiş gibi göstermek Uzunderelilerin aklı ile dalga geçmekten başka bir şey değildir. Kendisini bir kez daha samimi olmaya çağırıyor, 1.5 ay önce yapılmış ziyareti bu gün yapılmış gibi göstermesini de kentsel dönüşüm mağdurları olarak ayıplıyoruz." diye konuştu.
SADECE BOYASINI YAPTIRIP ASFALT ATTIRDI
Tugay'ın 'tamamladık, hizmet ediyoruz' dediği hizmet binasının yapımına bir önceki İzBB Başkanı Tunç Soyer döneminde başlandığını hatırlatan Uslu: "Başkanın ziyaret haberini görünce İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesine baktım. Bir önceki belediye başkanı Tunç Soyer'in yüzde doksanını bitirmiş olduğu binayı beyefendi ziyaret ediyor 'Ben açtım, yaptım' diyor. Beyefendi yüzde 85-90'ı biten hizmet binasının sadece boyasını yapıp ön tarafının asfaltlamış. Şimdi de açılışını gerçekleştirecek. Basın açıklamasında da söylemiştik yine söylüyoruz. Cemil Beyin samimiyetten yoksun olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bize sizden ek hizmet binası değil, kentsel dönüşüm yapacağız diyerek yıktığınız evleri ne zaman yapacağınızın sözünü istiyoruz, bize bunun sözünü verin." ifadelerini kullandı.
BİZ MASADAYIZ, HALA KALKMADIK
İzbb Başkanı Cemil Tugay'ın 10 aydır randevu taleplerine yanıt vermediğini hatırlatan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Sözcüsü Eray Uslu: "Başkan bizleri muhatap almıyor. Kendisi ile görüşmek için tekrar bir randevu talebi oluşturacağız. Biz masadayız, hala kalkmadık. Sayın başkan bizimle aynı masaya oturacak mı hep birlikte göreceğiz." dedi.