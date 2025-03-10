Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılıyor. Kabinenin gündeminde terörsüz Türkiye adımından dış politikadaki gelişmelere kadar çok sayıda konu yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE:Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti. Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı. Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU: Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Bu konunun da kabinede ele alınacağı kaydediliyor.

FAHİŞ FİYAT: Ramazan ayında piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin de kabinede gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen denetimlere ilişkin denetim raporlarının sunulması da bekleniyor.

SURİYE, GAZZE VE UKRAYNA: Toplantıda, son günlerde Suriye'de yaşanan çatışmalar, Gazze'nin yeniden inşası, Ukrayna Rusya barışında Türkiye'nin rolü de gündemde olacak.