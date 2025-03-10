DEM Parti 2’nci siyasi parti turlarına bugün başlıyor

Elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik 'silah bırak, kendini feshet' çağrısı sonrası DEM Parti heyeti ikinci kez siyasi parti turuna çıkmaya hazırlanıyor. Süreçte gelinen son durumun ele alınacağı ziyaretler kapsamında bugün ilk olarak saat 10.00'da EMEP ile görüşülecek. Ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek olan heyet, Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. Bugünün son ziyareti ise DEVA Partisi'ne yapılacak.

GÖZLER 17 MART'TA

DEM'in ikinci siyasi parti turu, 12 Mart'ta TİP, Gelecek ve Saadet Partisi ziyaretleri ile devam edecek. DEM Partili kaynaklar, 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi ile görüşme planlandığını duyurdu. Kritik süreçte gözlerin çevrildiği tarih ise 17 Mart olacak. DEM Parti heyeti, bu tarihte ilk olarak saat 11.00'da MHP'yi, ardından saat 14.00'da ise AK Parti'yi ziyaret edecek. İki görüşme de TBMM'de gerçekleşecek.