Diyarbakır merkezli dev rüşvet operasyonu! 168 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Maliye Hazinesi'ne ait tarım arazileri ile ilgili 2021-2023 yıllarında sahte kira sözleşmesi düzenleyerek Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırarak kamuyu zarara uğratan 190 kişilik şebeke deşifre oldu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Kom Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen soruşturma kapsamında 176 şüphelinin toplamda yaklaşık 17 milyon lira devlet desteği alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Bu rakamın güncel değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu saptanırken, şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancın 3.2 milyon lirasını (güncel olarak yaklaşık 13 milyon lira) İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli personellere rüşvet olarak gönderdikleri tespit edildi.

168'İ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin, Bismil'de 35 mahallede 2021-2023 yıllarında 57 bin 313 dekar tarım arazisine sahte evrak düzenleyerek ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt yaptırdığı belirlendi. Şüphelilere "Suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "Rüşvet" , "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" suçlamaları yöneltiliyor. Operasyon için düğmeye basıldı. Diyarbakır'da 181, Batman'da 3, Mardin'de 2, İstanbul'da 2, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere toplam 190 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 190 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı sonrası başlatılan operasyonlarda 168 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 22 şüphelinin yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

BİR MÜDÜR 13 MEMUR DA ŞÜPHELİ

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt işlemini gerçekleştiren aralarında Bismil İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli ÇKS evraklarının kabul, inceleme ve onay işlemlerini yapan 1 müdür ile 13 memurun da şüpheliler arasında yer aldığı saptandı.