TBMM’den Google’a ilk uyarı: Kendi belirlediğiniz siteleri dayatmaktan vazgeçin! Algoritmanız şeffaf olsun

Google, şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri ile dijital yayıncıları isyan ettirdi. Google, kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillendirmesi gereken 'keşfet' bölümünü, kendi dayatmasıyla şekillendirerek rekabet kurallarını ihlal etti. Google'da birçok haber sitesi ismiyle bile arandığında ilk öneri olarak kullanıcının önüne düşürülmüyor. Yayıncılar, Google'ın rekabeti ihlal eden uygulamasına son verilmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan bir açıklama geldi. Yayman, medyanın Google eliyle tekelleştirilmesine ateş püskürdü, "Derhal bu haksız uygulamalarınıza son verin." dedi. Yayman, Google'dan beklentileri 3 maddede sıraladı.