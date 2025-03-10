Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde bayram ikramiyesi ve Suriye var!

Hem küresel gündemden hem de iç gündemden birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor...
Kabine toplantısında, hem terörsüz Türkiye adımları hem ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri hem de dış politikadaki gelişmeler kabinenin gündeminde olması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE YÖNELİK SÜREÇ MASAYA YATIRILACAK
Terörsüz Türkiye konusunda geçtiğimiz günlerde İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelmişti. Çağrının ardından Kandil kanadı çağrıya yeşil ışık yakmıştı. Bu kapsamda kabinede terör örgütü nasıl silah bırakacak, süreç için nasıl adımlar atılacak gibi soruların masaya yatırılması bekleniyor.
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU DA TOPLANTIDA KONUŞULACAK
Başıboş köpek sorunları da kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz gün Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik açıklamalar gündemde yerini tutmuştu. Yerel yönetimlerin atması gereken ama atılmayan adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.
FAHİŞ FİYAT DENETİM RAPORLARININ SUNULMASI BEKLENİYOR
Ramazan ayında piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin de kabinede gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen denetimlere ilişkin denetim raporlarının sunulması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ DE GÜNDEME GELECEK
Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesine ilişkin değerlendirilmelerinde kabinede yapılması bekleniyor.
Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte 3 bin liralık bayram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği de kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
SURİYE, GAZZE VE UKRAYNA'NIN GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR
Bölgesel konularında gündeme gelmesi beklenen kabine toplantısında, son günlerde Suriye'de gerçekleşen gerginliklerin yatıştırılması için Türkiye'nin yeni yönetime verebileceği desteklerin toplantıda konuşulması bekleniyor.
Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşası ve bölgeye verilebilecek desteklerin gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısında, Ukrayna Rusya barışında Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerinde yapılması bekleniyor.