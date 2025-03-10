Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıda! Başkan Erdoğan kabineyi topluyor: Gündemde bayram ikramiyesi ve Suriye var!

FAHİŞ FİYAT DENETİM RAPORLARININ SUNULMASI BEKLENİYOR

Ramazan ayında piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin de kabinede gündeme gelmesi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen denetimlere ilişkin denetim raporlarının sunulması bekleniyor.