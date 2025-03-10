Osmanlı torunu Ermeni avukat, Türk vatandaşı oldu

Büyük dedesi Osmanlı döneminde subaylık ve saray başmimarlığı gibi görevlerde bulunan ABD'li Ermeni avukat Glen Frederic Matheson Türk vatandaşlığına geçti. "Murat" adını alan avukata vatandaşlığa geçiş sürecinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin destek oldu. Matheson'un büyük dedesi Mihran Mesropyan'ın, Osmanlı ordusunda subaylık ve sarayda başmimarlık gibi görevlerde bulunduğunu belirten Şahin, Çanakkale Savaşı'nda gazi olan, Suriye'de esir alınan Mesropyan'a hizmetlerinden dolayı devlet nişanı verildiğini anlattı.

Şahin, Mesropyan'ın daha sonra ABD'ye gittiğini ve orada yeni bir hayat kurduğunu belirterek, mimarlık yapan Mesropyan'ın Washington'da sembol olan birçok binanın mimarlığını da yaptığını dile getirdi. Mesropyan'ın torununun oğlu olan avukat Glen Frederic Matheson ile ABD konularını çalışan akademisyen bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade eden Şahin, "ABD'de yaşayan ve tanınmış bir hukukçu olan Matheson, büyük dedesinin Osmanlı subayı olmasından dolayı Anadolu'ya ve Türk milletine aidiyet hissetmiş ve yıllar sonra Türk vatandaşlığı için teşebbüste bulunmuş. Glen'in başvuru sürecini bir buçuk yıl önce başlattık. Bir ay önce de vatandaşlığını aldı. Glen Frederic, vatandaşlığını aldığında 'Bugün benim hayatımın en mutlu günü' dedi. Türk vatandaşlığına kavuşmasını hayatının bugüne kadar ki en mutlu günü olarak tanımlaması bizi de mutlu etti" dedi. AA