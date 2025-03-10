Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki provokasyona tepki: Mezhep kavgası isteniyor

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Gündeme dair birçok konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Ramazan-ı Şerif dayanışmamızı perçinlediğimiz müstesna zamanlardır. Rabbim, bu mütena ve mübarek günleri hakkıyla idrak edebilmeyi nasip eylesin inşallah. Gerek belediyelerimiz gerek kamu kurumlarımız gerek hayırseverlerimiz sınırlarımız içinde ve dışında Ramazan'ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor.
Bu konuda tüm yerel yönetimlerimizi tüm sivil toplum kuruluşlarını içtenlikle tebrik ediyorum. Bu Ramazan'ı daha sakin ve sevinçli karşıladık. Suriye Ramazan ayını korkusuz yaşıyor. Filistinli kardeşlerimiz ilk kez Ramazan'ı üzerine bomba yağma korkusu olmadan geçiriyor. Bu Ramazan'ın ülkemizle birlikte tüm bölgemizde barışa vesile olmasını temenni ediyorum.
SURİYE'DEKİ PROVOKASYONA TEPKİ: MEZHEP KAVGASI İSTENİYOR
Biz herkes için barış istikrar dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi ve inanç ayrımı üzerinden gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışılıyor.
Suriye'de terör eylemleri yaşandı. Suriye hükümet güçlerinin etkin müdahalesi sayesinde olayların büyük oranda kontrol altına alındığını ancak sahadaki durumun hassasiyetini koruduğunu biliyoruz.
Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Suriye'de mezhep kavgası isteniyor.
Bölgede acımız da sevincimiz de ortak. Bizler binlerce yıllık bu coğrafyada birlikte yaşamış ve aynı kaderi paylaşmış i,insanlarız. Hepimiz birbirimizin hamisi, dostu kardeşiyiz. Birbirimize düşersek bizi kimse koruyamaz. Kimsenin mezhebiyle ilgilenmiyoruz.
"MUHALEFET FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAKTAN VAZGEÇMELİ"
Muhalefet en azından böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmeli. Türkiye'de yeni fay hatları oluşmamalı.
"ENFLASYONU YİNE TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"
Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. Enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"
Terörsüz Türkiye hedeflerimize süratle ulaşmak için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde, 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Dış politikadaki tartışmalar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi."