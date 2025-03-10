Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriye'deki provokasyona tepki: Mezhep kavgası isteniyor

Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişmenin olmaması için tedbirlerimizi alıyoruz. Suriye'de mezhep kavgası isteniyor.

Bölgede acımız da sevincimiz de ortak. Bizler binlerce yıllık bu coğrafyada birlikte yaşamış ve aynı kaderi paylaşmış i,insanlarız. Hepimiz birbirimizin hamisi, dostu kardeşiyiz. Birbirimize düşersek bizi kimse koruyamaz. Kimsenin mezhebiyle ilgilenmiyoruz.

"MUHALEFET FİTNE ATEŞİNE ODUN TAŞIMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Muhalefet en azından böyle bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmeli. Türkiye'de yeni fay hatları oluşmamalı.