Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Deniz Baykal kaset kumpasının en kritik ismiydi! FETÖ'cü eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı
Giriş Tarihi: 10.3.2025 08:21 Son Güncelleme: 10.3.2025 09:05

SON DAKİKA | Deniz Baykal kaset kumpasının en kritik ismiydi! FETÖ'cü eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı

Son dakika haberi: Ankara polisi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin yayınlanması, yasa dışı ses ve görüntü kaydı alınması ile telefon dinlemeleri soruşturmalarında adı geçen FETÖ şüphelisi eski emniyet amiri Ü.Y.’yi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | Deniz Baykal kaset kumpasının en kritik ismiydi! FETÖ’cü eski emniyet amiri Ankara’da yakalandı

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 2008-2014 yılları arasında görev yapan ve 2016 yılında meslekten ihraç edilen Ü.Y., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla saklandığı adreste gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçiyordu.

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Resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edilmişti.



2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen; Ü.Y. isimli şüphelinin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonla evinde saklandığı gizli bölmede yakalandığını kaydetti.



Bakan Yerlikaya, "Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız" ifadesini kullandı

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SON DAKİKA | Deniz Baykal kaset kumpasının en kritik ismiydi! FETÖ'cü eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı
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