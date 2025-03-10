SON DAKİKA | Deniz Baykal kaset kumpasının en kritik ismiydi! FETÖ’cü eski emniyet amiri Ankara’da yakalandı





İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçiyordu.

Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere kaset komplosunun şüphelisi Ankara'da yakalandı | Video