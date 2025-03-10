AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik önemli açıklamalar yaptı. Suriye'de mezhepsel bir provokasyonun planlandığını belirten Ömer Çelik, "Suriye halkı özgür, medeni bir hayat istiyor. Uluslararası toplumun Suriye yönetiminin yanında olmalı. Orayı istikrarsızlaştırmak isteyenler çökmüş devlet yapısı istiyor. Mezhep ve etnik provokasyonları kullanılıyor. Suriye Suriyelilerindir derken hepsini kapsayacak şekilde tüm grupların güven içinde olduğu yapının ortaya çıkmasını söylüyoruz" diye konuştu. Ömer Çelik "Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'de mezhepsel provokasyonlar planlanıyor. Terörist teröristtir, bunun meşrebi, etnik kökeni ve mezhebi olmaz. Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz, kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.