Haberler Gündem Haberleri Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savcılığa ifade veriyor
Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:06 Son Güncelleme: 11.3.2025 12:11

Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savcılığa ifade veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdiği gün adliye önünde toplanan partililerin kolluk güçlerine mukavemet gösterdiği olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan CHP İl Başkanı Özgür Çelik “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade veriyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savcılığa ifade veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği gün adliye önünde toplanan partililer kolluk güçlerine mukavemet göstermişti. Yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarağından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÇELİK'E SORUŞTURMA

Başsavcılık, hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmekten" suçundan soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ifade vermek üzere çağırmıştı.

İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında Özgür Çelik ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Çelik, "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade veriyor.

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Adliye önünde polise mukavemet göstermişlerdi! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savcılığa ifade veriyor
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