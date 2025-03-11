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Giriş Tarihi: 11.3.2025

Ayasofya’da ramazan anlatılmaz yaşanır

Ayasofya’da ramazan anlatılmaz yaşanır

İstanbul'da ramazanın manevi atmosferini Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde yaşamak isteyen ziyaretçiler tarihi yarımadaya akın ediyor. Yerli-yabancı ziyaratçiler duygularını SABAH'a anlattı:
Bilal Bektaş (Almanya'da öğretmen, 29): Almanya'dan geldim. Atalarımızın fethettiği Ayasofya'yı hayranlıkla izledim.
Eşi Beraynur Bektaş (Almanya'da öğrenci, 23): Ayasofya'yı ilk kez gördüm. Çok başka bir duyguymuş, anlatılmaz yaşanır.

Özlem Güldemedi (39): İzmir'den geliyorum. Ayasofya ruhani bir hissiyat doğuruyor. Bazı noktalarda Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
Fatma Koç (53): Ayasofya'nın bize kazandırılması beni çok mutlu ediyor. Değişik bir gururu var. İçerde Gazzeli Müslümanlar için dualar ettim, inşallah kurtuluşa ererler.
Hatice Altun (31): Ayasofya'da ibadetlerimizi yapabilmek gurur kaynağı. Atmosferi çok farklı. Çocuklarım Elif Zümra ile Alpaslan'ı buranın maneviyatını ve ramazan kültürünü hissetmeleri için getirdim. Aileler, bu duyguyu Ayasofya'da çocuklarına yaşatmalı.

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Ayasofya’da ramazan anlatılmaz yaşanır
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