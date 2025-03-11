Bakan Tekin: Amacımız okulun ihtiyaçlarını yerinde görüp, eksikleri gidermek

"UZAY VE HAVACILIK ALANINDAKİ GELİŞMELER HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR"

Programda konuşan Bakan Tekin, katılımcılara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda milli teknoloji hamlesinde büyük adımlar attığını vurgulayan Bakan Tekin, "Uzay ve havacılık alanındaki gelişmeler hepimizi gururlandırıyor. Bakanlık olarak Türkiye'nin yerli ve millî projelerini daha ilerilere taşıyacak insan kaynaklarını en donanımlı şekilde yetiştirmek için evlatlarımızı erken yaşlarda teknoloji ile buluşturma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de özellikle son 20 yılda eğitim altyapısında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Bakan Tekin, bu ilerlemenin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporlarına da yansıdığını belirterek, "Raporda, dünyada neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta ve internet erişimi olan tek ülkenin Türkiye olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler'in kalkınmışlık endekslerinde de bu ifade var. Bu gerçekten çok önemli. Devletimiz bu anlamda ciddi katkı veriyor. Eğitimi Türkiye'nin birinci meselesi haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.