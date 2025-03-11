Beykoz’a atama başkan

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li başkanı Alaattin Köseler'in ihale yolsuzluğundan tutuklanması sonrası belediye meclisi, başkanvekili seçmek için toplandı.Koltuğa İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Beylükdüzü İlçe Başkan Yardımcısı Özlem Vural Gürzel seçildi. Yapılan ilk tur oylamada 3'te 2'lik çoğunluğa ulaşamayan Gürzel, üçüncü turda 18 oyla başkanvekili seçildi.Gürzel, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte çalıştığı isimlerden biri olarak biliniyor.Seçimde CHP'li meclis grubunun Gürzel'i aday göstermesi, "İmamoğlu'nun işaret ettiği aday, başkanvekilliğine getirildi" değerlendirmelerine neden oldu.