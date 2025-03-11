Cemil Tugay’dan kentsel dönüşüm ayıbı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de 18 ayda tamamlamayı taahhüt ettiği kentsel dönüşüm projesini 15 yılda bitiremedi. Durum böyle olunca belediyeye güvenip yola çıkan 2 bin 600 aile mağdur oldu.

Mağdur kişilerin tepkilerinin her geçen gün giderek büyümesi üzerine belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 1.5 ay önce proje kapsamında yapımı büyük ölçüde tamamlanan hizmet binası ziyaretinin görsellerini bülten yaparak sanki ziyaret yeni gerçekleşmiş gibi yazılı ve görsel basın yayın organlarına 'Uzundere hem dönüşüyor hem gelişiyor' başlığı ile servis etti.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu sözcüsü Eray Uslu yaşananlara tepki gösterdi. Uslu, yaptıkları araştırmada 10 Mart Pazartesi günü belediye tarafından basına servis edilen ziyaretin bundan 1.5 ay önce gerçekleştiğini öğrendiklerini belirtti.

AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR

Uslu, "Bu çok büyük bir saygısızlık. Bizim cuma günü yaptığımız basın açıklamasına istinaden Başkanı Uzundere'yi yeni ziyaret etmiş gibi göstermek, bizlerin aklı ile dalga geçmekten başka bir şey değildir" dedi. Başkan Tugay'ın 10 aydır randevu taleplerine yanıt vermediğini hatırlatan Uslu, "Biz masadayız, hala kalkmadık. Sayın başkan bizimle aynı masaya oturacak mı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.