Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör’e 1 yıl 2 ay hapis cezası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada 31 Ocak'ta tutuklanan Ör'ün suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatılmış, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

"ELEŞTİRİDE BULUNDUM"

İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün mahkeme kararını verdi. Duruşmaya sanık Çiğdem Bayraktar Ör katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında sanık Ör, "İfade hürriyetimi kullandım, eleştiride bulundum" diyerek beraatini talep etti.

1 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme davayı karara bağlayarak tutuksuz sanık Çiğdem Bayraktar Ör'ün "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.