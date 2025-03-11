Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bizim terör örgütlerine karşı bir olmamız lazım

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BİR OLMAMIZ LAZIM"

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Erbaş, Ramazan ayının tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dini ve kültürel bağların her geçen gün daha da güçlendiğine vurgu yapan Erbaş, "Düşmanlarımız var. O zaman biz o düşmanlarımıza karşı tek yürek olmak zorundayız. İşgalciler, zalimler dünyanın her yerindeler başta Filistin olmak üzere, Hindistan'da, Myanmar'da Müslümanlara zulmedenler var. Doğuda var, batıda var. Terör örgütleri var. Bizim terör örgütlerine karşı bir olmamız lazım" dedi.

"13 MART VE 20 MART ARASINI İYİLİK HAFTASI OLARAK İLAN ETTİK"

Iğdır'da bir müjde de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sizlere bir müjde daha vereyim. Bu yıl 13 Mart ve 20 Mart arasını iyilik haftası olarak ilan ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yönetmelikte çıktı. Bütün illere o yönetmeliği gönderdik" dedi.