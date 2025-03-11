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Giriş Tarihi: 11.3.2025 22:40

Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turu başladı! Hamas: Somut bir ilerlemeye yol açacağını umuyoruz

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turunun başladığını açıkladı. Hamaslı lider Abdurrahman Şedid, bu turun, saldırıların durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir takası anlaşmasının tamamlanmasına zemin hazırlamak için müzakerelerin ikinci aşamasının başlanmasına doğru somut bir ilerlemeye yol açacağını umduğunu aktardı.

AA
Gazze’de ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turu başladı! Hamas: Somut bir ilerlemeye yol açacağını umuyoruz

Hamaslı lider Abdurrahman Şedid'in Doha'daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklama, hareketin sitesinde yayımlandı.

Şedid, bugün ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni müzakere turunun başladığını ifade etti.

"SOMUT BİR İLERLEMEYE YOL AÇACAĞINI UMUYORUZ"

Hamas'ın ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'le gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere müzakerelere tüm sorumluluk ve pozitiflikle yaklaştığını aktaran Şedid, bu turun, saldırıların durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir takası anlaşmasının tamamlanmasına zemin hazırlamak için müzakerelerin ikinci aşamasının başlanmasına doğru somut bir ilerlemeye yol açacağını umduğunu aktardı.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE ELEKTRİK TEDARİKİNİ KESME KARARI ALMIŞTI

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma; ardından da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan'ın bugünkü haberinde, İsrail müzakere heyetinin Doha'ya gittiğini ve görüşmelere salı gününün ilk saatlerinde başlanmasının beklendiğini kaydetmişti.

Haberde, heyetin "savaşı sona erdirme" ve "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisine sahip olmadığı aktarılmıştı.

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Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turu başladı! Hamas: Somut bir ilerlemeye yol açacağını umuyoruz
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