Gazze’de ateşkes anlaşmasının yeni müzakere turu başladı! Hamas: Somut bir ilerlemeye yol açacağını umuyoruz

Hamaslı lider Abdurrahman Şedid'in Doha'daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklama, hareketin sitesinde yayımlandı.

Şedid, bugün ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni müzakere turunun başladığını ifade etti.

"SOMUT BİR İLERLEMEYE YOL AÇACAĞINI UMUYORUZ"

Hamas'ın ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'le gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere müzakerelere tüm sorumluluk ve pozitiflikle yaklaştığını aktaran Şedid, bu turun, saldırıların durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir takası anlaşmasının tamamlanmasına zemin hazırlamak için müzakerelerin ikinci aşamasının başlanmasına doğru somut bir ilerlemeye yol açacağını umduğunu aktardı.