Hidayet hoca kalplere girdi

Konya'da Selçuklu Merkez Camii'nin imam hatibi Hidayet Eskici (46) çocuklara camiyi sevdirmek için yıl boyunca farklı aktiviteler, kamplar düzenleyip onları hediyelerle sevindiriyor. Eskici, ihtiyaç sahibi 48 üniversite öğrencisine de burs verdi. 'Çocuklu cami' olarak anıldıklarını ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Eskici, "Çocukların, gençlerin 'Hidayet Ağabeyi ya da Hidayet Hoca'sıyım'. Onların kalplerini fethediyoruz.

Onların camiye olan ilgisini gördükçe mutlu oluyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Din görevlileri örnek insan, önder insan demektir. Mahallelinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deprem bölgesinde yardımseverlerin katkısıyla 300 çiftimizi evlendirdik" dedi. 28 yıldır Diyanet'te görev yapan, 8 yıldır da aynı camide imam hatip olan Eskici, çocuklarla doğadan çöp ve geri dönüşüm malzemeleri toplama etkinliği yapıyor.

Camide kamp projesi ile çocuklara yönelik eğitimler veriyor. Aile okulu semineri ile nişanlı, evli veya bekâr çiftlere ailenin önemini anlatıyor. Eğitimin sonunda 2 çifti umreye gönderdi. Eskici aynı zamanda gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi 48 üniversite öğrencisine burs sağlıyor. Birçok öğrenci mesleğini eline aldığında onlar da başka ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nda da aktif olarak görev yapan Eskici, yurtdışındaki yardım organizasyonlarına da katılıyor.