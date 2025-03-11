İmamoğlu’nun Sabah’a açtığı tazminat davası reddedildi

CHP'nin para sayma skandalının patladığı dönem Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "İBB'de 'temiz eller'e ihtiyaç var" başlıklı yazısında konuyu ele almıştı. Yazıdan rahatsız olan İmamoğlu, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Övür'e 10 bin TL manevi tazminat talepli fava açtığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar verildi. Mahkeme, söz konusu yazısının Yazının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, kamuoyu gündeminde yer alan iddialara ilişkin olduğu gerekçesiyle İmamoğlu'nun tazminat talebinin reddine karar verdi.

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN O YAZISI