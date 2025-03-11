"İskenderun Sahil Yenileme Projesi"nde çalışmalar sürüyor! Bakan Kurum: Halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak

İskenderun Sahili'nde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesislerle seyir terası da yer alacak. Proje alanının yüzde 50'den fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Akdeniz bahçesi olarak tasarlanacak alanlarda nar, turunç ve limon ağaçları dikilecek. Proje kapsamında Atatürk Meydanı da yenilenecek. Meydanda yöresel taşlar kullanılacak. Sergi alanlarının da yer alacağı meydan, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"PROJEMİZ TAMAMLANDIĞINDA PARMAKLA GÖSTERİLECEK BİR ÇALIŞMA OLACAK"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, "İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak." ifadesini kullandı.