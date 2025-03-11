Kumpasın firarisi ininde yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 2008-2014 arasında görev yapan ve 2016'da meslekten ihraç edilen Üstün Yukarıkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda, şüphelinin gizlenmek için özel olarak hazırlanmış bir bölmede saklandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Yukarıkır, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u aktif kullanma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kayıt bulunan Üstün Yukarıkır'ın, 3 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Yukarıkır'ın yakalanması, 2016'ya kadar siyasete dizayn vermeye çalışan FETÖ'nün bir dizi kumpas ve dinleme sürecine ilişkin davada dönüm noktası oldu. Hatırlanacağı gibi CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin, FETÖ'nün teknik takip ve izleme çalışmaları sonucu elde edildiği ortaya çıkmıştı.

MİT TIR'LARI DAVASINDA 5 SANIĞIN CEZASI ONANDI

ADANA ve Hatay'da 2014'te MİT TIR'ladının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkûmiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığın 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı. Eski jandarma kurmay albay Ömer Arık 15 yıl, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş 10 yıl 15 ay, jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Mustafa İlhan 10 yıl 15 ay hapis cezası almıştı. Murat KARAMAN/SABAH