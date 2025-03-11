SON DAKİKA | CHP’li Sarıyer ve Şişli Belediyesine operasyon! Terör örgütüne ‘İhale’ adı altında destek

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu, tespit edildi.
ÖRGÜTÜN BAŞINDA OLDUĞU TEKSTİL FİRMASINA İHALE
DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubunun,
İKOM (İhtiyaç Komitesi) içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç isimli şahısların örgüt adına 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği öğrenildi. Örgütün işçi yapılanması olan Devrimci İşçi Hareketin (DİH)'Kazova Tekstil' isimli firmayı ele geçirdiği, ve firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ortaya çıktı.
KAZAK TİŞÖRT ADI ALTINDA ÖRGÜTE YARDIM
Bu ihalelerde, çocuklara dağıtılmak üzere kazak, tişört alımı yapıldığı ve söz konusu belediyelerde Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği soruşturmanın detayları arasında yet aldı. Öte yandan kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan 'Kazova Tekstil' isimli firmaya verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulundu.
BELEDİYELERE OPERASYON
Şüphelilerin, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı anlaşıldığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
32 GÖZALTI
İKOM içerisinde faaliyet gösteren 2 şüpheli,, DİH ve Kazova Trkstil İçerisinde faaliyet gösteren 12 şüpheli, 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nden 3, Maltepe Belediyesi'nden 5, Sarıyer Belediyesi'nden 8 ve Şişli Belediyesi'nden 8 olmak üzere toplamda 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında diğer 2'sinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında, Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali kılıç "mağdur", Şişli Eski Belediye başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli Eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül "tanık" sıfatlarıyla ifadeye çağrıldı.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kim olduğuna dair detaylar ortaya çıktı. Eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde müdür olarak görevde olan K.Ö., eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı A.D., eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı D.K., eski Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı güncelde Ataşehir Belediyesi'nde müdür olan H.B., eski Maltepe İlçe Belediyesi Sosyal İşler Müdürü şimdilerde ise Maltepe Belediyesinde teknisyen M.S.K. eski Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi şimdilerde ise Maltepe Belediyesinde memur olarak çalışan M.M., eski Maltepe İlçe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı S.Ç., eski Maltepe İlçe Belediyesinde görevli olduğu güncelde Maltepe Belediyesinde memur Z.E., eski Sarıyer İlçe Belediye Başkanı Ş.G., eski Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İ.E., Sarıyer Belediyesinde müdür H.Y., Sarıyer Belediyesinde memur E.M.A, eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur H.M.A., eski Şişli ilçe Belediye Başkan Yardımcısı M.S., Eski Şişli ilçe Belediye Başkan Yardımcısı E.Y., ve aralarında aktif olarak belediyede memur olan şüphelilerin olduğu öğrenildi.