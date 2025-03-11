SON DAKİKA | CHP’li Sarıyer ve Şişli Belediyesine operasyon! Terör örgütüne ‘İhale’ adı altında destek





ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali kılıç "mağdur", Şişli Eski Belediye başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli Eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül "tanık" sıfatlarıyla ifadeye çağrıldı.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER



Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kim olduğuna dair detaylar ortaya çıktı. Eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde müdür olarak görevde olan K.Ö., eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı A.D., eski Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı D.K., eski Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı güncelde Ataşehir Belediyesi'nde müdür olan H.B., eski Maltepe İlçe Belediyesi Sosyal İşler Müdürü şimdilerde ise Maltepe Belediyesinde teknisyen M.S.K. eski Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi şimdilerde ise Maltepe Belediyesinde memur olarak çalışan M.M., eski Maltepe İlçe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı S.Ç., eski Maltepe İlçe Belediyesinde görevli olduğu güncelde Maltepe Belediyesinde memur Z.E., eski Sarıyer İlçe Belediye Başkanı Ş.G., eski Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İ.E., Sarıyer Belediyesinde müdür H.Y., Sarıyer Belediyesinde memur E.M.A, eski Sarıyer İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğünde memur H.M.A., eski Şişli ilçe Belediye Başkan Yardımcısı M.S., Eski Şişli ilçe Belediye Başkan Yardımcısı E.Y., ve aralarında aktif olarak belediyede memur olan şüphelilerin olduğu öğrenildi.