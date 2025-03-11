Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki "Filistinlilerle Kardeşlik İftarı" programında konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ZULME VE ZALİME MEYDAN OKUDUNUZ"

Hepiniz sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Milletimizin ve Filistin halkının Ramazan-ı Şerifi'ni kutluyorum. Gazze, Kudüs'teki kardeşlerimiz başta olmak üzere Filistin'in yiğit evlatlarını şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zulme ve zalime meydan okuyan, şehadet şerbetini yudumlayan tüm şehitlerimizi bugün bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Rabbim hepsinin mekanlarını cennet eylesin.

"SADİSTÇE KEYİF ALDILAR..."

Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır. Soykırım şebekesinin saldırılarında binlerce kardeşimiz şehit oldu. 200'ün üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü. Ağzı süt kokan bebekleri katletmekten sadistçe keyif alan bir cinnet hali...

Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Nablus'tan Akka'ya her bir köşesinde ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin izleri vardır. Pek çok eser Filistinle aramızdaki ortak geçmişin vücut bulmuş halidir.