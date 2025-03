TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze açıklaması: Türkiye bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacak

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kurtulmuş, Ukrayna Rusya arasında yaşanan krize atıf yaparak, "Rusya'yla Ukrayna arasındaki devam eden savaşla başından itibaren Türkiye'nin her iki ülkeyle de komşu olan ve her iki ülkeyle de yakın ilişkisi olan bir ülke olarak Türkiye'de tavrı bir an evvel hakkariyetli adil iki tarafın da kabul edeceği kalıcı bir barışın tesis edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her iki ülkenin yetkilileri bir araya geldi. Oluşturulan metin iki ülkenin yetkilileri tarafından parafe edildi. Tam final anlaşmasına gelmişken maalesef bazı ülkelerin tesiriyle barış basasının sırt dağılmış oldu. Şimdi ümit ediyoruz yeni dönemde ortaya çıkan barış perspektifin en kısa süre içerisinde gerçekleşip Rusya'yla Ukrayna arasında kalıcı bir barışın tebliğ edilmesi mümkün olur" ifadelerini kullandı.