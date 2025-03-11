TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze açıklaması: Türkiye bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacak

"TÜRKİYE BU SORUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAK"

Gazze konusuna değinen Kurtulmuş, "Artık Filistin meselesi sadece Arapların, sadece Filistinlilerin, sadece Müslümanların meselesi olmanın çok ötesine geçmiştir. Filistin meselesi insanlığın bundan sonraki geleceğine ilişkin bir turun sol kağıdı mesafesindedir. Bu çerçevede diyoruz ki Filistin meselesinde aslında bundan sonraki on yılları etkileyecek olan çok önemli bir gelişme gerçekleşmiştir. O da dini ne olursa olsun, dili, ırkı, siyaseti, kültürü ne olursa olsun haktan yana olan adaletten yana olan insaftan yana olanların oluşturduğu insanlık cephesidir. Başta batı ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde sokaklara çıkarak masum ve mazlum Filistin halkına sahip çıkmaya çalışan milyonlarca, yüz milyonlarca insanı saygıyla selamlarım. Böylece yeryüzünde bir büyük ittifakın kurulmasını sağlamışlar ve dünyanın geleceğine ilişkin ümit var olmamıza da önemli bir şekilde katkı sunmuşlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye bu sorunun sonuna kadar takipçisi olacak ve adil hakkaniyetli bir çözümün oluşmasına kadar mücadeleyi sürdürecek" dedi.