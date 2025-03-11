Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz! “Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi İftar Programında konuştu. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe, iç cephemiz daha da tahkim ettiğimiz müddetçe bizim aşamayacağımız hiçbir zorluk olmaz" dedi.
TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ
Terörsüz Türkiye'ye adım atılan bir dönemin yaşandığını belirten Bakan Tunç, "40 yıldan bu yana ülkemizin üzerinde bir pranga gibi ayak bağı olan, Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının önünde büyük bir engel teşkil eden, binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.
TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ
Terörün her türlüsünü ülkeden def ederek huzurlu bir geleceğe adım atarak, Türkiye Yüzyılı'nın terörsüz bir şekilde inşa edileceğini belirten Tunç, "Birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Araya hiçbir fitneyi sokmadan birliğimizi koruyarak terörsüz bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.