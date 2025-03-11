Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz! “Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz bir şekilde inşa edeceğiz”

TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ

Terörsüz Türkiye'ye adım atılan bir dönemin yaşandığını belirten Bakan Tunç, "40 yıldan bu yana ülkemizin üzerinde bir pranga gibi ayak bağı olan, Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının önünde büyük bir engel teşkil eden, binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.