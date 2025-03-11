Uluslararası iyilik ödülleri perşembe günü sahiplerini bulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde, iyiliğin yaygınlaşması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri takdim töreni, 13 Mart Perşembe 14.00'te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak törene, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak. 50. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde topluma örneklik teşkil eden ve insanlığa umut olan 5 iyilik öncüsüne ödül verilecek. Ayrıca 2 vefa ödülü de takdim edilecek. Törende ödül sahipleri ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. TDV Uluslararası İyilik Ödülleri'ne layık görülen isimler, oluşturulan komisyon tarafından yapılan titiz değerlendirme sonucunda belirleniyor. Türkiye Diyanet Vakfı, iyilik öncülerinin hikâyelerini bu ödüller sayesinde dünyayla buluşturuyor.