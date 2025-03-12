AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya’nın lideri Donald Tusk bugün Türkiye’de

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, geçtğimiz günlerde 600'üncü yılını geride bırakan ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.